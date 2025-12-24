В Москве недалеко от места подрыва генерала Сарварова погибли два сотрудника ДПС

Двое сотрудников дорожно-патрульной службы (ДТП) погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на улице Елецкой в Москве, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, неизвестный бросил взрывное устройство в их служебный автомобиль и скрылся. Правоохранительные органы начали поиски преступника.

Взрыв прогремел ночью 24 декабря около 01:30 мск на улице Елецкой в районе Орехово-Борисово. По словам очевидцев, звук был очень громким и его было слышно за несколько кварталов от места происшествия.

По одной из версий, неизвестные могли подложить взрывное устройство к машине сотрудников ДПС. Местные жители, находящиеся рядом с местом событий, утверждают, что видели двух человек, которые быстро убегали с места инцидента сразу после взрыва.

На месте работают следователи, оперативники и криминалисты. Ведется осмотр территории, сбор вещественных доказательств и опрос свидетелей.

Напомним, в понедельник, 22 декабря, недалеко от этого места в результате взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Фатил Сарваров. Неизвестный подложил СВУ.

Ранее сообщалось, что в Саратове подобранная во дворе петарда взорвалась в руках школьника.