Столичный форсаж: бесправный водитель на Lexus протаранил пять машин и пытался убежать от полиции

На Дмитровском шоссе в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, спровоцированное водителем без прав. Мужчина за рулем черного Lexus устроил серию столкновений, протаранив в общей сложности пять автомобилей. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Кульминация инцидента наступила после последнего удара, когда внедорожник лихача окончательно заглох. Cильнее всего пострадала машина, в которой находилась семья с детьми, однако системы безопасности отработали штатно, и люди остались целы. Злоумышленник, чье лицо уже было окровавлено от удара об руль, выскочил из салона и попытался скрыться от прибывших экипажей полиции пешком. «Забег» длился недолго — сотрудники правопорядка быстро догнали и скрутили беглеца, заковав его в наручники прямо на проезжей части.

Задержанный находился в состоянии явного неадекватного опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование на месте наотрез отказался. Сейчас полиция устанавливает, находился ли мужчина под воздействием алкоголя или наркотиков. Учитывая отсутствие водительского удостоверения и масштаб нанесенного ущерба, виновнику грозит не только внушительный штраф и арест, но и полная материальная ответственность за разбитые иномарки.

