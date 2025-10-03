Столкновение автомобилей у Гусь-Хрустального унесло четыре жизни

Четыре человека погибли и трое получили травмы в результате лобового столкновения легкового и грузопассажирского автомобилей во Владимирской области. Авария со вспыхнувшим огнем произошла на трассе «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла на 399-м километре федеральной трассы Р-132. По предварительным данным, легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись лоб в лоб, после чего одна из машин мгновенно загорелась.

На место происшествия незамедлительно выехали экипажи ДПС, спасатели и следственно-оперативная группа. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание и оказали помощь пострадавшим.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Специалисты выясняют, что стало причиной рокового выезда на встречную полосу — возможно, ухудшение погодных условий, техническая неисправность транспорта или человеческий фактор.

Ранее в Мытищах оторвавшееся от грузовика колесо насмерть сбило женщину на остановке.