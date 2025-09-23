Суд простил росгвардейцу полмиллиарда рублей за сожженный вертолет

Офицер Росгвардии избежал многомиллионного иска за уничтоженный вертолет Ми-8. Суд обязал его выплатить лишь малую часть ущерба, несмотря на требования ведомства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Офицер Росгвардии Николай Новоселов не будет компенсировать полную стоимость вертолета Ми-8, который сгорел по его вине. Южный окружной военный суд оставил в силе решение о взыскании с военного лишь 5 млн руб., хотя общий ущерб от инцидента превысил 574 млн рублей.

Чрезвычайное происшествие случилось в начале сентября 2024 года на аэродроме под Новочеркасском. Новоселов, несмотря на прямой запрет командования и сложную пожарную обстановку, отдал приказ подчиненному сжечь мусор в специальной яме. Огонь быстро вышел из-под контроля, перекинулся на сухую траву, а затем на стоявший поблизости вертолет. Машина была уничтожена полностью вместе с десантным оборудованием и топливом.

Суд признал офицера виновным в халатности, а не в превышении полномочий, как изначально требовало следствие. При вынесении приказа учитывались смягчающие обстоятельства — чистосердечное признание и наличие малолетних детей. Прокуратура поддержала такой вердикт, указав, что требовать полного возмещения ущерба от человека с доходом около 37 тысяч рублей в месяц — нереалистично.

