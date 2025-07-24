Судьба экипажа Ан-24: спасателям удалось добрались до места крушения самолета

Спасатели наконец добрались до места крушения Ан-24 в Амурской области. По сообщению МЧС — выживших нет. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Самолет Ан-24, выполнявший рейс в сложных метеоусловиях, потерпел крушение в глухой тайге Амурской области. До места падения спасатели пробивались несколько часов — тяжелая техника расчищала путь в отсутствие дорог.

Экипаж состоял из опытных специалистов. Командир воздушного судна, 61-летний Вячеслав Логвинов, был выпускником военного летного училища. Бортпроводница Анастасия Бессмертная, 44 года, почти два десятилетия работала в авиации и воспитывала двоих детей. Второй пилот Кирилл Плаксин, 37 лет, накануне звонил матери и говорил о предстоящем рейсе. Также на борту находились бортмеханик Владимир Вохминцев и инженеры Виталий Колтунов и Алексей Лысенко.

Родственники пассажиров и членов экипажа до последнего надеялись на чудо, но официального подтверждения о выживших так и не поступило. Причины катастрофы в Амурской области, пока неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр РФ Мишустин создал спецкомиссию по крушению Ан-24.