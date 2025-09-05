Судьба героя СВО из Ярославля прояснилась спустя 400 дней
Боец СВО из Ярославля погиб, вызвав огонь на себя
Боец специальной военной операции из Ярославля, который год назад вызвал огонь на себя, чтобы спасти сослуживцев, найден погибшим после 400 дней поисков. Об этом сообщает Lenta.ru.
57-летний военнослужащий из Ярославля, добровольно отправившийся на фронт в предпенсионном возрасте, совершил героический поступок во время штурма позиций в апреле 2024 года. Получив тяжелое ранение, оператор противотанкового управляемого ракетного комплекса принял решение вызвать огонь на себя, чтобы обеспечить отход товарищей. Перед этим он успел попрощаться с однополчанами.
Судьба бойца оставалась неизвестной на протяжении более года — его официально признали пропавшим без вести. Только в 2025 году удалось установить, что военнослужащий погиб в том бою. Останки героя были обнаружены и доставлены на родину для захоронения с воинскими почестями.
