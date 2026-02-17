Связь «по звонку» из ФСБ: Госдума окончательно лишила операторов права отказывать спецслужбам

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла пакет поправок в федеральный закон «О связи». Об этом сообщает РБК.

Согласно новому документу, российские операторы теперь обязаны незамедлительно прекращать оказание услуг связи по официальному требованию органов Федеральной службы безопасности (ФСБ). Главным новшеством стало полное освобождение телекоммуникационных компаний от юридической и финансовой ответственности перед абонентами за подобные сбои.

Необходимость изменений правительство, выступившее инициатором проекта, объяснило потребностью в оперативных мерах при угрозах безопасности, в том числе при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ранее операторы связи часто оказывались вовлечены в затяжные судебные тяжбы с клиентами, чьи договоры были нарушены из-за выполнения секретных распоряжений спецслужб. Теперь закон четко прописывает: если неисполнение обязательств связано с требованиями ФСБ, оператор не несет за это ответственности.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что мера направлена на эффективное противодействие терроризму и обеспечение национальной безопасности. Эксперты отмечают, что на практике это может означать локальные «шатдауны» сотовой связи и интернета в зонах проведения специальных операций или в местах повышенной угрозы с воздуха.

