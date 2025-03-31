Появились новые сведения о мурманском стрелке

На мужчину, устроившего стрельбу с крыши дома в Мурманске, были зарегистрированы карабин «Вепрь» калибра 7,62 мм и гладкоствольное ружье МР-27. Об этом стало известно SHOT.

Ранее сообщалось, что в Мурманске с крыши жилого дома на Кольском проспекте неизвестный устроил стрельбу. Мужчина стрелял по сотрудникам правоохранительных органов. Местность, где происходила стрельба, автобусам и троллейбусам пришлось объезжать.

Как пишет SHOT, стрелка зовут Владислав Завгородний. Он повредил припаркованные внизу автомобили. Оперативные службы быстро отреагировали на происшествие, мужчину удалось задержать на месте.

При задержании мужчина получил ранения в бедро и глаз. Сейчас он находится под наблюдением врачей в больнице. Несмотря на полученные травмы, его состояние оценивается как стабильное.

Как отмечает SHOT, ранее мужчина не имел серьезных правонарушений, однако был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. По информации ТАСС, Завгородний является сотрудником ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ».

Ранее сообщалось, что мурманский стрелок планировал устроить пожар на крыше дома.