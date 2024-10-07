Орбан заявил о возможности разрушения Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что в случае продолжения сегодняшней политики Брюсселя, под угрозой находится существование ЕС и будущее всей Европы. Как сообщает пресс-служба венгерского правительства, эти слова политик сказал на мероприятии в итальянском городе Понтида.

По мнению Орбана, бюрократы из Брюсселя занимаются разрушением экономики Европы. Падает уровень жизни населения, а компаниям все сложнее сводить концы с концами.

«Левые в Европе все испортили, а бюрократы в Брюсселе служат не интересам простых европейцев, а своим собственным интересам. Если так будет продолжаться, будет разрушен ЕС, будет разрушено будущее Европы», — сказал премьер-министр.

Он также заметил, что жизнь в Европе стала хуже, чем 10 лет назад, из-за засилья нелегалов, которые оказывают негативное влияние на криминогенную обстановку. Кроме того, Орбан высказал опасения о перспективах жизни в ЕС через 10-20 лет.

Ранее сообщалось о том, что члены Европейского союза ищут способ обхода вето Венгрии на финансирование Украины.