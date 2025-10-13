Тайна волков-людоедов: раскрыта причина нападений хищников на людей в Индии

Волки пришли в деревни: раскрыта причина нападений хищников на людей в Индии — виной всему стало уничтожение берегов реки Гхагхара из-за незаконной добычи песка, что оставило хищников без дома и пищи. Об этом сообщает The Telegraph.

Жители индийского штата Уттар-Прадеш столкнулись с настоящей волчьей угрозой. За три недели хищники растерзали шесть человек, включая четверых детей, еще около двадцати получили серьезные ранения. Это превысило даже печальную статистику прошлых лет.

Корень проблемы раскрыл бывший глава местного сельсовета. Он пояснил, что все началось с вырубки приречных зарослей для нелегальной добычи песка. Буйная растительность скрывала волчьи норы, а ее уничтожение лишило стаю привычного ареала обитания. Оставшись без крова, голодные звери двинулись в деревни, где стали нападать на скот и людей.

Представители лесного ведомства констатировали у животных опасный поведенческий сдвиг. Прежде осторожные ночные хищники теперь атакуют средь бела дня, целясь в человека.

