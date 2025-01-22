Танкеры «Волгонефть» разломились и затонули в Керченском проливе

В Керченском проливе произошел инцидент с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые разломились на носовую и кормовую части. Об этом сообщает ТАСС.

Танкер стоял на якоре, когда, под воздействием волн и ветра, его кормовые части сдрейфовали. Корма «Волгонефть-212» утонула, а кормовая часть «Волгонефть-239» была вынесена на берег, на 30 метров до уреза воды. Носовые части обоих судов, оставшиеся на якоре, также затонули.

Руководитель «Морспасслужбы» Виктор Чернов сообщил, что фрагменты танкеров лежат на глубинах от 17 до 23 метров. Например, носовая часть «Волгонефть-239» затонула на расстоянии 12 км от кормовой части, которая застряла на мели. Работы по извлечению обломков продолжаются.

Что касается мазута, который находился в корме «Волгонефть-212», то утечек не зафиксировано. В настоящее время ведется процесс откачки оставшегося топлива. Чернов добавил, что танкеры находились на якоре в акватории Керченского пролива и разлом произошел из-за разрушения судов. Все обломки затонули в этой области, и работы по ликвидации последствий инцидента продолжаются.

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