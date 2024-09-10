Собянин сообщил о десяти сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА

Боевые расчеты ПВО сбили еще один вражеский боевой дрон в Раменском городском округе Московской области, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Таким образом, общее число сбитых БПЛА к настоящей минуте составляет 10 штук.

До этого Собянин сообщал, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья.

Также в районе 3:30 ночи вторника, 10 сентября, еще два беспилотника сбиты в Подмосковье. На сей раз в Домодедовском городском округе.

Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. На месте падения вражеского дрона работают подмосковные экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах из-за атаки ВСУ задержаны десятки рейсов.