По информации, полученной от представителя российских силовых структур, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активное строительство оборонительных сооружений в районе города Суджа, расположенного в Курской области.

Однако, как отмечают эксперты, эти фортификационные работы проводятся в спешке и не отвечают необходимым стандартам качества. Об этом пишет ТАСС.

Согласно полученным данным, украинская сторона доставила в Суджу несколько мобильных бетонных заводов для ускорения процесса строительства. Такой шаг свидетельствует о стремлении ВСУ в кратчайшие сроки создать линию обороны в данном регионе. Тем не менее, источник подчеркивает, что из-за поспешности в реализации проекта качество возводимых укреплений оставляет желать лучшего.

Эксперты в области военной инженерии отмечают, что низкое качество бетонных конструкций может существенно снизить их эффективность в случае потенциального конфликта. Некачественные укрепления могут не выдержать артиллерийского огня или других видов атак, что ставит под угрозу безопасность самих военнослужащих, которые будут их использовать.

Аналитики предполагают, что такая спешка в строительстве может быть связана с ожиданием украинским командованием возможного обострения ситуации в этом районе. Однако они также подчеркивают, что попытка быстро создать оборонительные сооружения без должного внимания к их качеству может оказаться контрпродуктивной стратегией.

Ранее стало известно о том, что в ходе контрнаступления в Курской области российские войска вышли к окраинам Суджи.