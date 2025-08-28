Тело российской альпинистки может навсегда остаться на пике Победы

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, может не быть спущено с вершины. Специалисты объясняют это колоссальной стоимостью и экстремальной опасностью такой операции. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.

Как заявил Александр Пятницин, операция по эвакуации тела оценивается в сотни тысяч долларов и сопряжена с прямым риском для жизни спасателей. Пик Победы, входящий в число высочайших вершин планеты, считается одним из самых сложных и опасных для восхождений.

За всю историю покорения этой вершины не было ни одного случая успешной эвакуации тела человека, не способного передвигаться самостоятельно. По разным оценкам, на склонах семитысячника остались лежать от 30 до 50 погибших альпинистов со всего мира.

Специалист также отметил, что трагедии можно было избежать при официальном оформлении восхождения через Федерацию. В этом случае специалисты проверили бы опыт альпинистки и, возможно, не допустили бы к восхождению из-за недостаточной подготовки для столь серьезной вершины.

Ранее стало известно, что Наговициной еще год назад отказали в подъеме на пик Победы.