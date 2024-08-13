The Wall Street Journal: Армия обороны Израиля приведена в состояние повышенной боевой готовности

Практически весь личный состав ЦАХАЛ поднят по тревоге после полуночи вторника, 13 авгнуста, в связи с угрозой нападения со стороны Ирана. Об этом пишет американская The Wall Street Journal.

Как приводится в материале издания, то, что Армия обороны Израиля приведена в состояние повышенной боевой готовности, связано с обнаружением активных передвижений войск Ирана и боевиков ливанской «Хезболлы» у границ этих стран.

Ранее мы сообщали, что иранская гостелерадиокомапания «Голос исламской республики Иран» опубликовала возможное время начала атаки на Израиль.

Напомним, новый виток эскалации отношений между Израилем и «Хезболлой» связан с атакой ЦАХАЛ на пригород Бейрута, в ходе которой были убиты два командира движения. Израильскими военными были выпущены три ракеты и беспилотник. Также потом в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания.

На минувшей неделе Израиль направил Ливану и Ирану дипсообщения, в которых заявил о готовности развязать полномасштабную войну. Это стало ответной угрозой на заявления ливанских и иранских лидеров о готовящихся ударах по израильской стороне.