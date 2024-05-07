Times: система борьбы с БПЛА на ОИ-2024 путает дроны с кондиционерами

Система обнаружения и нейтрализации БПЛА Parade, которая будет использована на предстоящих Олимпийских играх во французской столице, обнаруживает лишь 1 из 3 БПЛА в городских условиях. Причиной подобного показателя является тот факт, что система путает дроны с вентиляторами кондиционеров, выяснили журналисты издания Times .

Согласно информации журналистов, в ходе состоявшейся накануне серии тестов, система была признана далеко не «превосходной». По словам тестировщиков, в условиях города с плотной застройкой, система опознает лишь один БПЛА из трех, и речь идет только об опознании на расстоянии 800 метров. Система путает вентиляторы кондиционеров с беспилотниками, рассказали авторы.

Журналисты, также выяснили, что в ходе данных Олимпийских игр будет использоваться британская РЭБ-система.

Накануне поступала информация о том, что Киев планирует устроить массированную атаку с применением 50 БПЛА по российской территории 7 мая.