СМИ: во Франции разбились два военных самолета

Два самолета Rafale Военно-воздушных сил (ВВС) Франции потерпели крушение на северо-востоке страны. Об этом в среду, 14 августа, сообщила французская газета L'Est Republicain.

По ее данным, инцидент произошел в департаменте Мерт и Мозель. Сейчас там проходит спасательная операция. Информации о пострадавших и жертвах нет.

Как отметили в Agence France-Presse, модель самолетов, указанная в сообщении другого СМИ, неверна. Ее не потвердили в префектуре. В сообщении также отмечается, что информация о причинах катастрофы будет предоставлена позже.

9 августа в муниципалитете Виньедо в Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 62 человека, в том числе члены экипажа. Все они погибли.

В связи с катастрофой в Бразилии президент России Владимир Путин позднее направил президенту Бразилии Инасиу Лула да Силве, в которой выразил соболезнования.

Ранее также сообщалось, что в Приморье потерпел крушение пропавший ранее самолет с российскими путешественниками.