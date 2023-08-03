«Только сейчас начал приходить в себя»: избитый в Подмосковье Шабалкин потребовал наказать виновных

В интервью ТАСС спортсмен сообщил, что все произошло 1 августа, когда он приехал на один из своих строительных объектов, чтобы уточнить выполненные подрядчиком объемы работ. Шабалкин заявил, что у него были видеозаписи, подтверждающие тот факт, что заявленные к приемке работы не соответствуют действительности.

«Я сообщил своему подрядчику <…>, что его обман зафиксирован на видео, но <…> вместо того, чтобы выслушать, набросился на меня, я не ожидал нападения. <…> Избиение остановили проходящие мимо люди», — рассказал баскетболист.

После этого спортсмен зашел в кафе, чтобы смыть кровь, но в заведении на него снова набросился подрядчик и группа рабочих. По словам Шабалкина, его били ногами, от полученных ударов он потерял сознание. После этого на место приехала бригада скорой помощи.

Чемпион Европы 2007 года по баскетболу заявил, что сложно сказать, какое количество человек избивали его. Он подчеркнул, что ему непросто комментировать данную ситуацию публично. Спортсмен выразил надежду, что полиция разберется в произошедшем, а все виновные будут наказаны.

Ранее сообщалось, что сотрудники отеля в Турции избили стульями туристов из Подмосковья.