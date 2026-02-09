Трагедия на арене: в нижегородском цирке акробат получил тяжелые травмы при падении с лошади

Выступление в нижегородском цирке закончилось экстренной госпитализацией артиста после неудачного выполнения сложного акробатического элемента на лошади. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Во время исполнения номера под названием «Курс» трюкач не удержал равновесие при попытке вернуться на спину животного после прыжка и упал на арену. В результате инцидента пострадавший получил открытый перелом обеих костей голени и множественные ушибленные раны правой ноги.

Медики доставили мужчину в профильное учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Известно, что суть номера заключалась в динамичном прыжке, после которого акробат должен был приземлиться обратно в седло, однако техническая ошибка привела к падению на твердое покрытие манежа. Состояние пострадавшего оценивается как серьезное из-за характера полученных повреждений.

Произошедшее стало поводом для начала официального разбирательства. Региональная государственная инспекция труда инициировала проверку в отношении цирка для выяснения всех обстоятельств инцидента. Специалистам предстоит оценить соблюдение техники безопасности при подготовке программы и исправность инвентаря.

Ранее полиция задержала мужчину за нападение на пассажирку в московском метро.