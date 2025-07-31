Трагедия в Турции: россиянка погибла под колесами автомобиля британца

Российская туристка погибла в турецкой Алании — 56-летнюю женщину сбил автомобиль под управлением британца. Водителя задержали, но спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает газета Yeni Alanya.

Трагедия произошла в курортной Алании, где 56-летняя Анастасия Старосоцкая переходила дорогу. Автомобиль, за рулем которого находился британец, сбил женщину. Местные медики оказали ей первую помощь, но в больнице она скончалась от полученных травм.

Водителя задержали правоохранители — сейчас выясняются обстоятельства аварии. Издание Yeni Alanya не уточняет, был ли он трезв и соблюдал ли правила дорожного движения.

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