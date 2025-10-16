Трагическая ошибка с похмелья: мужчина в Таиланде выпил чистящее средство и погиб

Житель таиландской провинции Бурирам скончался, выпив с похмелья чистящее средство, которое хранилось в бутылке из-под газировки. Медики не смогли спасти мужчину, несмотря на два вызова скорой помощи. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел с 44-летним Наттавутом. Накануне он употреблял алкоголь, а утром, пытаясь справиться с похмельем, схватил бутылку с зеленой жидкостью, приняв ее за газированный напиток. На самом деле в емкости находилось едкое чистящее средство.

В первый раз мужчина обратился в больницу с жалобами на рвоту и головокружение. Врачи, осмотрев его, выписали лекарства и отправили домой. Однако спустя несколько часов состояние Наттавута резко ухудшилось — у него случился шок. При повторном вызове медики уже не смогли его реанимировать.

Родственники погибшего обвинили врачей в халатности, поскольку те не провели промывание желудка. В Управлении здравоохранения пояснили, что при отравлении кислотой эта процедура строго запрещена. Прохождение зонда может вызвать повторный ожог пищевода и его разрыв, что приводит к смертельно опасным инфекциям. Это правило является стандартным протоколом при подобных отравлениях во всем мире.

