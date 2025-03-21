«Трамп просто пускает пыль в глаза»: военкор оценил суперистребитель F-47

Упоминания об F-47, о котором говорил американский президент Дональд Трамп, прежде не встречались в открытых источниках, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, скорость, превышающая 2 Маха, не является чем-то уникальным.

Ранее Трамп утверждал, что секретные испытания новейшего истребителя F-47, продолжающиеся около пяти лет, сделают его самым опасным самолетом в истории. Он утверждал, что самолет будет развивать скорость более 2 Махов (примерно 1450 км/ч) и обладать передовыми технологиями снижения заметности.

Коц отметил, что американские истребители-невидимки F-22 способны достигать скорости 2,25 Маха, а российские МиГ-31 — до 2,8 Маха (около 3100 км/ч). Вероятно, Трамп имел в виду проект NGAD (Next Generation Air Dominance), однако с ним связаны трудности.

По данным Коца, в прошлом году эксперты Пентагона оценили стоимость одной серийной машины примерно в $300 млн, что почти вдвое превышает стоимость F-35. Это представляет собой значительную нагрузку даже для огромного военного бюджета США.

Летом прошлого года конгресс отправил проект на доработку с целью снижения стоимости, что привело к отсрочке принятия самолета на вооружение.

«А может Трамп просто пускает пыль в глаза, не вдаваясь в технические подробности», — заключил Коц.

Ранее сообщалось, что премьер Канады запустил проверку целесообразности сделки с США по закупке F-35.