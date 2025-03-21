«Враги не узнают, что в них ударило»: Трамп раскрыл подробности о новейшем F-47

Президент США Дональд Трамп сделал сенсационное заявление во время выступления в Овальном кабинете, раскрыв информацию о секретных испытаниях новейшего американского истребителя F-47, которые проводятся уже почти пять лет. По словам американского лидера, самолет станет «самым смертоносным в истории». Об этом пишет РИА Новости.

Выступая вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом, Трамп сообщил, что ВВС США начинают реализацию программы истребителей шестого поколения. Президент особо подчеркнул уникальные характеристики новой боевой машины, среди которых беспрецедентная маневренность, сверхзвуковая скорость более двух Махов, а также революционное вооружение и технологии малозаметности.

Американский лидер отметил, что контракт на производство F-47 получит компания Boeing, выигравшая многолетнюю и напряженную конкуренцию. По словам Трампа, самолет демонстрирует характеристики, которых «еще никто не видел», а его производство уже частично налажено.

Особое внимание президент уделил стелс-технологиям новой боевой платформы, заявив, что F-47 будет «практически невидимым» для радаров противника. Трамп также упомянул, что союзники США уже проявляют интерес к приобретению этих истребителей, хотя, возможно, им будут доступны только экспортные версии с ограниченными возможностями.

Завершая свое выступление, американский президент заверил, что США сохранят доминирование в воздушном пространстве, добавив, что потенциальные противники «не узнают, что в них ударило, если настанет такой день».

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