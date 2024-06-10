В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры

В Ярославской области предотвратили атаку вражеских беспилотников в ночь на понедельник, 10 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Из-за этого, говорится в сообщении ведомства, была перекрыта трасса М-8 «Холмогоры». Отмечается, что силы Министерства обороны РФ, а таже силовые структуры региона принимают все меры по защиты жителей и гостей области.

Местные жители начали публиковать в социальных сетях кадры, на которых видны пробки на трассе М-8. Причиной заторов стало перекрытие трассы, соединяющей Ярославль и Ростов.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российскую территорию. В ночь на 10 июня также стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в небе над Брянской областью четыре украинских дрона. Также о регулярной работе ПВО сообщается из Белгородской и Курской областях.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении села Рыжевка в Сумской области, расположенное на границе с РФ.