Три человека пострадали при пожаре на АЗС в Химках
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При пожаре на автозаправочной станции в подмосковных Химках пострадали три человека. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщил ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что сейчас устанавливается степень полученных травм. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Пожар начался около восьми часов утра в понедельник. Огонь охватил газово-стационарную колонку и несколько автомобилей.
Установление причин и обстоятельств пожара контролирует Химкинская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что причиной возгорания на АЗС стала разгерметизация емкости с пропаном.