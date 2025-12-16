Три приема, на которых ловят жертв: как мошенники используют время против вас

Специалисты МВД назвали три главные манипуляции, которые используют дистанционные мошенники. Все они основаны на жестком контроле времени и давлении на жертву. Об этом сообщает ТАСС.

Киберполиция разобрала по косточкам главный инструмент мошенников — дефицит времени. Эксперты управления по борьбе с киберпреступлениями выделили три типичные временные уловки.

Первая и самая агрессивная — «срочность». Звонок или сообщение создают искусственную панику: списывают деньги, едет полиция, взломали счет. Цель — лишить человека возможности подумать и заставить быстро совершить действие: назвать код, перевести деньги, установить вредоносное приложение. В МВД подчеркивают: настоящие банки или госорганы никогда не будут давить и требовать сиюминутных решений.

Вторая хитрость — манипуляция «завтра». Ее используют в схемах с несуществующими товарами или инвестициями, постоянно откладывая момент истины. Это позволяет преступникам удерживать жертву в напряжении и затягивать время, когда человек поймет, что его обманули.

Третья уловка — звонок «не вовремя». Мошенники специально выбирают раннее утро, поздний вечер, время за рулем или в рабочей суете. В состоянии усталости или стресса критическое мышление притупляется, и вероятность ошибиться резко возрастает.

Главное отличие, на которое указывают в ведомстве, — реакция на просьбу остановиться и перенести разговор. Злоумышленник начнет давить еще сильнее, а нормальный собеседник — пойдет навстречу.

Ранее сообщалось о том, что в Нижегородской области летом доля мошеннических звонков взлетела до 41%.