Трое мирных граждан пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области
ВСУ вновь нанесли удар по Белгородской области: ранены трое
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об очередной атаке ВСУ на регион. По его словам, ранены три мирных жителя.
В Грайвороне, по словам Гладкова, на территории коммерческого объекта сдетонировал дрон, ранение получила женщина, которая самостоятельно обратилась в больницу с осколочным ранением спины. После осмотра врачей ее отпустили на амбулаторное лечение. Повреждения также получили два автомобиля.
Еще один украинский дрон взорвался в городе Шебекино, ранения получила семейная пара: у мужчины – минно-взрывная травма, осколочные ранения предплечья, шеи и лица, а у женщины – осколочное ранение левой ноги и минно-взрывная травма. Раненых доставили в больницу. Также из-за атаки дрона поврежден легковой автомобиль.
Еще один дрон взорвался во дворе частного дома – там повреждены стекла и фасад. В Муроме произошел прилет боеприпаса в соцобъект, где выбило окна, повредило фасад, повредило входную группу, крышу и забор. Еще два украинских дрона атаковали участок дороги Белгород — Грайворон — Казинка, повреждение получила одна легковушка и машина спецтехники.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Подмосковье и еще четырех регионах России отразили массированную атаку ВСУ.