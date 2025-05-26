Трое мирных граждан пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об очередной атаке ВСУ на регион. По его словам, ранены три мирных жителя.

В Грайвороне, по словам Гладкова, на территории коммерческого объекта сдетонировал дрон, ранение получила женщина, которая самостоятельно обратилась в больницу с осколочным ранением спины. После осмотра врачей ее отпустили на амбулаторное лечение. Повреждения также получили два автомобиля.

Еще один украинский дрон взорвался в городе Шебекино, ранения получила семейная пара: у мужчины – минно-взрывная травма, осколочные ранения предплечья, шеи и лица, а у женщины – осколочное ранение левой ноги и минно-взрывная травма. Раненых доставили в больницу. Также из-за атаки дрона поврежден легковой автомобиль.

Еще один дрон взорвался во дворе частного дома – там повреждены стекла и фасад. В Муроме произошел прилет боеприпаса в соцобъект, где выбило окна, повредило фасад, повредило входную группу, крышу и забор. Еще два украинских дрона атаковали участок дороги Белгород — Грайворон — Казинка, повреждение получила одна легковушка и машина спецтехники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Подмосковье и еще четырех регионах России отразили массированную атаку ВСУ.