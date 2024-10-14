ЦБ собрался ввести для МФО норму «один заем в руки до погашения»

В Центробанке России обсудили предложения по перспективным направлениям развития рынка МФО и предложили ввести некую меру, которая ограничит количество займов на одного гражданина.

Так, согласно сообщению на официальном сайте ЦБ, теперь по итогам общих обсуждений в России предлагается выдавать гражданам только один заем в руки – до полного его погашения. Эта мера предлагается в качестве защиты граждан. Помимо этого, вероятно, что будет установлен так называемый период охлаждения – то есть, после погашения первого займа должно пройти не меньше трех дней для взятия второго.

Кстати, было предложено и снижение максимальной переплаты по потребительским займам со 130% до 100%. Напомним, ранее эксперт заявлял о том, что долги населения России могут обрушить экономику, как в США в 2008 году.