Командование Черноморского флота России категорически опровергло распространенную украинскими спецслужбами информацию об уничтожении одной из подводных лодок на базе в Новороссийске. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулев назвал абсолютно ложными данные, опубликованные украинской стороной. Согласно его заявлению, все корабли, включая подводные лодки, несут службу в штатном режиме, а сообщение о якобы успешной атаке является дезинформацией.

До этого в ряде источников, ссылающихся на украинские спецслужбы, появились сведения о нанесении удара по российской субмарине, предположительно находившейся в бухте Новороссийской военно-морской базы. ВМФ России характеризует эту информацию как элемент информационно-психологической операции, направленной на создание ложной картины событий в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось о том, что Гуляйполе может перейти под контроль ВС РФ до конца года.