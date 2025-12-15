«Цель — информационная диверсия»: ВМФ России назвал ложной информацию об атаке на подлодку в Новороссийске
Черноморский флот опроверг сообщения Украины об уничтожении подлодки
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Командование Черноморского флота России категорически опровергло распространенную украинскими спецслужбами информацию об уничтожении одной из подводных лодок на базе в Новороссийске. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулев назвал абсолютно ложными данные, опубликованные украинской стороной. Согласно его заявлению, все корабли, включая подводные лодки, несут службу в штатном режиме, а сообщение о якобы успешной атаке является дезинформацией.
До этого в ряде источников, ссылающихся на украинские спецслужбы, появились сведения о нанесении удара по российской субмарине, предположительно находившейся в бухте Новороссийской военно-морской базы. ВМФ России характеризует эту информацию как элемент информационно-психологической операции, направленной на создание ложной картины событий в зоне специальной военной операции.
