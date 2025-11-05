«Цель — раскол изнутри»: Владимир Путин заявил о прямых указаниях зарубежных спецслужб дестабилизировать Россию

Владимир Путин заявил о прямых указаниях в документах иностранных спецслужб, целью которых является внутренняя дестабилизация России. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин сообщил о наличии конкретных директив в документах зарубежных разведок, где прямо формулируется задача по внутренней раскачке страны. По его словам, противники целенаправленно стремятся обострить любые, даже самые незначительные, внутренние противоречия.

Глава государства подчеркнул, что в текущей геополитической обстановке подобные действия требуют от общества и властей предельной консолидации и бдительности. Он призвал не поддаваться на провокации, направленные на подрыв стабильности и единства россиян.

