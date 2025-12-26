«Цифровой щит страны»: Путин провел с Совбезом совещание по развитию искусственного интеллекта в оборонных целях

Президент России Владимир Путин провел закрытое оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное ускоренному развитию технологий искусственного интеллекта для нужд обороны и национальной безопасности. Основной доклад представил министр обороны Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин обозначил развитие искусственного интеллекта как один из ключевых стратегических приоритетов для укрепления обороноспособности страны. На специальном совещании, прошедшем в узком составе высшего руководства, обсуждались конкретные дополнительные меры по интеграции прорывных технологий в систему безопасности.

Помимо министра обороны Андрея Белоусова, выступившего с основным докладом, во встрече участвовали главы силовых ведомств и ключевые лица из администрации президента. Примечательно, что для участия был приглашен и вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий цифровое развитие в правительстве, что подчеркивает межведомственный масштаб поставленной задачи.

Ранее Путин рассказал о планах США по майнингу на Запорожской АЭС.