В ЦИК России сообщили о массированных кибератаках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак на свои информационные ресурсы.

По данным, озвученным представителем ЦИК Игорем Борисовым, с 5 сентября было зафиксировано более 200 тысяч попыток DDoS-атак. Об этом пишет РИА Новости.

На сессии, посвященной теме внешнего вмешательства в российские выборы, Борисов охарактеризовал ситуацию как напряженную, но контролируемую. Он подчеркнул, что хотя количество атак значительно, их интенсивность находится на среднем уровне для периода избирательной кампании. Особо критичными, по оценке специалистов ЦИК, оказались менее 1% от общего числа попыток воздействия.

Представитель Центризбиркома также заверил, что на текущий момент не выявлено успешных попыток проникновения в избирательную систему или нарушения работы инфраструктуры. Такие данные свидетельствует об эффективности мер защиты, принятых для обеспечения безопасности избирательного процесса. Источник данных атак Борисов не уточнил.

Ситуация остается под пристальным наблюдением специалистов ЦИК, которые продолжают мониторинг и противодействие возможным угрозам информационной безопасности на проходящих в разных регионах России выборах.

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