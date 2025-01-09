Турецкие вооруженные силы привели в состояние повышенной готовности

Турецкие вооруженные силы приведены в состояние повышенной готовности в связи с возможной операцией на территории Сирии, направленной против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщило проправительственное издание Türkiye, ссылаясь на источники в военных кругах.

По данным турецкой газеты Hürriyet, Турция и Сирия могут начать масштабную военную операцию против РПК, если западные страны выдвинут «новые требования».

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара предъявила ультиматум сирийским боевикам РПК и в случае отказа от выполнения условий военная операция станет неизбежной.

Издание подчеркивает, что турецкие власти готовы к различным сценариям развития событий. Один из них — это начало военных действий.

Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос курдов следовало решать еще во время руководства Башара Асада.