Туристы, которых накрыло лавиной на Камчатке, шли на лыжах к горячим источникам

Туристы, которые попали под лавину на Камчатке, добирались на лыжах к горячим источникам, пишет Baza.

Ранее мы сообщали, что в Красноармейском районе 11 человек накрыла лавина. По информации МЧС, двоих участников тур-группы до сих пор не удалось найти.

Как сообщила Baza, группа состояла из местных жителей, которые являлись членами камчатского клуба туристов имени Глеба Травина. Они хотели добраться на лыжах в Налычево, где расположены горячие источники. Свой путь туристы начали из Пиначево. Отмечается, что люди до этого прошли подготовку и согласовали маршрут.

По плану тур-группы, их путь должен был продлиться два дня, однако после ночевки они попали под лавину. Сейчас к месту ЧП вылетел вертолет МЧС Ми-8. Всего в спасательной операции задействованы 36 специалистов и 20 единиц техники.

По данным канала Amur Mash, все туристы являлись студентами камчатского ВУЗа. Они проходят обучение по специальности «инструктор». Уточняется, что под снежными завалами могут находиться 20-летний молодой человек и 45-летняя женщина, которая сопровождала группу.

Ранее мы сообщали, что под Уфой в селе произошел пожар в единственной больнице.