Туристы на Шри-Ланке застряли в мазуте: нефтяные пятна добрались до пляжей Бентоты и Коломбо

Нефтяные пятна достигли популярных туристических пляжей Шри-Ланки. Как сообщает Telegram-канал Mash, сгустки мазута появились в окрестностях курортной деревни Бентота, в том числе на пляжах «Парадиз-бич» и «Бентота-бич». По словам отдыхающих, зайти в море невозможно — нефтепродукты заполонили береговую линию, моментально прилипая к ногам и одежде.

Загрязнение зафиксировано и вблизи столицы страны — Коломбо, которая остается ключевым пунктом прибытия для большинства туристов. Только в 2025 году Шри-Ланку посетили около 200 тыс. россиян, в настоящий момент на острове отдыхает более 15 тыс. граждан РФ. Путешественники уже обратились к местным властям с жалобами, однако официальной реакции пока не последовало — пляжи продолжают работу.

Появление мазута связывают с недавними атаками на нефтяные танкеры в Персидском заливе. По данным СМИ, на этой неделе Иран нанес удары по нескольким судам. В частности, танкер MKD Vyom под флагом Маршалловых островов, перевозивший сырую нефть, получил пробоину в 82 км от побережья Омана. Разлив топлива, предположительно, достиг акватории Индийского океана и теперь дрейфует в сторону курортных зон. Местные экологи предупреждают о долгосрочных последствиях для морской фауны, включая рифы и черепах.

