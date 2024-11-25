Тушить загоревшийся в аэропорту Антальи SSJ начали через две минуты после сообщения от пилотов

Экстренные службы приступили к пожаротушению жестко севшего в аэропорту Антальи российского лайнера авиакомпании «Азимут» с пассажирами на борту уже через две минуты после сообщения от пилотов самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных властей.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье вечером, 24 ноября, с бортом Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшим по маршруту «Сочи — Анталья». По данным авиационного портала HavaSosyalMedya, возгорание произошло на воздушном судне во время посадки. Турецкие власти на время тушения пожара закрыли для доступа взлетно-посадочную полосу аэропорта Антальи.

«По данным местных властей, в 21.34 мск был подан сигнал тревоги, в 21.36 мск начали тушить пожар, а в 21.43 уже эвакуировали пассажиров и экипаж», — приводится в сообщении агентства.

Сообщается, в настоящее время самолет продолжают буксировать с взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Антальи закрыт минимум до 3:00 (совпадает с мск) и пока не принимает рейсы. Не менее 20 пассажирских бортов перенаправлены для посадки на запасные аэродромы в турецких Измире, Даламане и других городах республики.

Ранее сообщалось, что пожар на Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшем по маршруту «Сочи — Анталья», потушен. Все летевшие на борту 79 пассажиров спасены, никто не пострадал.

Как передает Telegram-канал представителя Росавиации, ведомство уже разбирается в событии с российским самолетом в Анталье.