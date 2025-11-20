«Тысяча на тридцать»: Россия и Украина провели обмен погибшими
Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «1000 на 30»
Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военных ВСУ, получив взамен 30 тел российских солдат. Об этом сообщил ТАСС.
Масштабный обмен телами погибших военнослужащих состоялся между Россией и Украиной. Российская сторона передала Киеву 1000 тел солдат Вооруженных сил Украины.
Взамен Украина вернула России тела 30 российских военных. Эта процедура была осуществлена в рамках стамбульских договоренностей, которые остаются ключевым каналом для гуманитарных вопросов между сторонами конфликта.
Подобные обмены, несмотря на сложность их организации, имеют огромное гуманитарное значение для тысяч семей, ожидающих возвращения своих близких. Они позволяют предать земле погибших и получить окончательное подтверждение их судьбы.
