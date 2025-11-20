«Тысяча на тридцать»: Россия и Украина провели обмен погибшими

Масштабный обмен телами погибших военнослужащих состоялся между Россией и Украиной. Российская сторона передала Киеву 1000 тел солдат Вооруженных сил Украины.

Взамен Украина вернула России тела 30 российских военных. Эта процедура была осуществлена в рамках стамбульских договоренностей, которые остаются ключевым каналом для гуманитарных вопросов между сторонами конфликта.

Подобные обмены, несмотря на сложность их организации, имеют огромное гуманитарное значение для тысяч семей, ожидающих возвращения своих близких. Они позволяют предать земле погибших и получить окончательное подтверждение их судьбы.

