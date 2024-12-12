Mash: беспилотник врезался в Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае

Беспилотный летательный аппарат врезался в Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае, где играет футбольный клуб из высшего дивизиона «Далянь Шидэ». Как пишет телеграм-канал Mash, в результате инцидента пострадал один человек.

Известно, что во время испытаний дрон по какой-то причине перестал реагировать на сигналы управления, а затем протаранил сооружение и воспламенился. Очевидцы рассказали о разбросанных по земле обломках, а также надписи «чрезвычайная ситуация», которая была нанесена на крыло летательного аппарата.

Ранее сообщалось о том, что в течение ночи силами ПВО России были уничтожены 16 украинских беспилотников.