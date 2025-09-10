Убийца украинки в США заявил о контроле над своим разумом

Американец Декарлос Браун — старший, обвиняемый в убийстве украинской беженки, заявил из тюрьмы, что его телом управлял некий «материал», а в мозг был имплантирован чип. Эти показания могут быть связаны с его историей психических заболеваний. Об этом сообщает MK.RU.

В телефонном разговоре с сестрой, записанном после ареста, Браун заявил, что не совершал преступление самостоятельно, а его тело использовал некий «материал», управляемый извне. По его словам, правительство имплантировало ему чип для контроля над сознанием и заставило напасть на жертву.

Сестра подозреваемого подтвердила, что долгие годы он страдал от тяжелой формы шизофрении, сопровождавшейся галлюцинациями и паранойей. В ночь убийства Браун якобы направлялся в больницу для получения медицинской помощи. Эти обстоятельства могут стать ключевыми для защиты в суде и повлиять на оценку его вменяемости в момент совершения преступления.

