Участник СВО Губарев рассказал о похищении чеченцами

Участник СВО и бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев заявил о похищении чеченцами десять лет назад. Инцидент произошел после обвинений в причастности к нападению на Charlie Hebdo. Об этом сообщает Lenta.ru.

Павел Губарев, известный как участник СВО и бывший «народный губернатор» Донбасса, рассказал о конфликте с уроженцами Чечни. По его словам, инцидент произошел около десяти лет назад — после теракта в редакции Charlie Hebdo. Тогда в соцсетях распространились фейковые цитаты Губарева, якобы обвинявшие руководство Чечни.

Несмотря на попытки опровержения, к нему ворвалась группа людей, которые похитили его и требовали публичных извинений. Губарев утверждает, что его отпустили только после записи видео с «выражением уважения» к чеченским властям, хотя детали он помнит смутно. Также Губарев упомянул Максима Дивнича — блогера, недавно замешанного в конфликте с командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.

Ранее Алаудинов встретился со сторонниками «Русской общины».