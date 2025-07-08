Учебный самолет упал в Дербышках в Татарстане

В Татарстане потерпел крушение самолет, пишет SHOT. Инцидент произошел под Казанью в СНТ, расположенном в поселке Дербышки.

По информации источника, воздушное судно крылом зацепило дерево и линии электропередачи. Предварительно, самолет выполнял учебный полет. На место происшествия направляются сотрудники экстренных служб. О пострадавших информации нет.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором, предварительно, запечатлен тот самый упавший самолет. По словам местных жителей, воздушное судно около часа кружило над Казанью. Причина падения пока неясна.

1 июля в Нижегородской области крушение потерпел военный самолет Су-27. Отмечалось, что два летчика успели катапультироваться, однако один из них скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки Ан-2 в Читинском районе Забайкалья число пострадавших выросло до восьми человек.