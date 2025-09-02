Ученые выяснили, какие врачи чаще умирают от рака

Американские ученые выявили шокирующую статистику: хирурги умирают от онкологических заболеваний более чем в два раза чаще своих коллег других медицинских специальностей. Об этом сообщает журнал JAMA Surgery.

Масштабное исследование Гарвардской медицинской школы, охватившее данные о более чем миллионе смертей, выявило тревожную тенденцию. Уровень смертности от рака среди хирургов составил 193 случая на 100 000 человек. Для врачей иных специальностей этот показатель почти в два с половиной раза ниже — 87,5.

При этом общая смертность хирургов остается значительно ниже, чем в других профессиях, что делает онкологию их главным профессиональным риском. Специалисты связывают эту аномалию с условиями труда. Постоянный стресс от ответственности за жизнь пациента приводит к хроническому выбросу гормонов кортизола и норадреналина, что является известным провоцирующим фактором для развития опухолей. Дополнительный риск создает работа с рентгеновским излучением в ходе операций. При этом хирурги реже других умирают от диабета и респираторных заболеваний, что лишь подчеркивает уникальность профессиональных рисков в операционных.

