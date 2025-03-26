В Москве задержали основателя «Русагро» и экс-сенатора Вадима Мошковича
В Москве задержан основатель «Русагро» и экс-сенатор Вадим Мошкович
Фото: [pxhere.com]
В Москве задержали основателя холдинга «Русагро» и бывшего сенатора от Белгородской области в СФ Вадима Мошковича. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza и SHOT.
По данным журналистов, в офисах Мошковича в Москве и Белгороде уже проходят обыски, а в ближайшее время силовики планируют допросить и самого миллиардера. Предварительно, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ.
Напомним, что Мошкович начал свою карьеру с импорта сахара в 90-х, а потом в 2004 году основал агрохолдинг «Русагро». Также Мошкович являлся депутатом Думы в Белгородской области и был сенатором в Совфеде также от Белгородской области.
Ранее стало известно, что суд отказался менять меру пресечения экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому.