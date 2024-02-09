Уголовное дело возбудили после драки между работниками и охранниками склада в Электростали

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили после драки между работниками и охранниками на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС .

Установлено, что конфликт произошел из-за неправильной погрузки товара. Как указал собеседник агентства, рабочие заблокировали охранников в металлическом ангаре.

В полицию по факту драки доставили почти тридцать человек. На четырнадцать самых активных участников потасовки составили административные материалы, им может грозить арест до пятнадцати суток или штраф.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что зачинщикам драки на складе маркетплейса может грозить депортация.