Уголовное дело возбудили после гибели двоих детей, их отца и дедушки при пожаре в Люберцах

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырех человек, в том числе двоих детей, при пожаре в частном доме в городском округе Люберцы.

Трагедия произошла этой ночью в СНТ «Ново-Марусино». Пожар случился в результате хлопка бытового газа, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

После ликвидации возгорания на месте были обнаружены тела детей семи и десяти лет, их отца и дедушки. Мать и бабушка малолетних сейчас находятся в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работают экстренных службы, следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что установление причин пожара проконтролирует Люберецкая городская прокуратура.