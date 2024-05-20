Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели семилетнего мальчика при пожаре в жилом доме
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В Подмосковье после гибели семилетнего мальчика при пожаре в частном доме в Раменском возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
ЧП случилось в поселке Ильинский. Тело ребенка обнаружили после ликвидации возгорания, уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за непотушенного камина. Назначен ряд экспертиз, в том числе генетическая, пожарно-техническая и судебно-медицинская.
Установление всех обстоятельств случившегося контролирует Раменская городская прокуратура.