Уголовное дело заведено после нападения подростка на школьников в Подмосковье

В Московской области завели уголовное дело по нападения подростка на учеников школы в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел утром, 16 декабря. Ученик школы ворвался в учебное заведение с ножом и начал нападать на других детей.

В результате его действий ножевые ранения получили сотрудник охраны и один из учащихся. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось — он скончался от полученных травм. Состояние охранника оценивается как тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство), а также по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее о ситуации в Одинцово высказалась детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.