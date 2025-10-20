Угроза кори заставила химфак МГУ перейти на дистанционное обучение

Химический факультет МГУ перешел на дистанционное обучение после выявления возможного случая кори у одного из студентов. Очное посещение разрешено только тем, кто предоставит данные о вакцинации или перенесенном заболевании. Об этом сообщает РИА Новости.

Химический факультет МГУ в срочном порядке перевел студентов на дистанционный формат обучения. Причиной стало выявление у одного из учащихся вероятного случая заболевания корью.

Согласно внутреннему приказу вуза, удаленно заниматься должны все студенты и сотрудники, у которых нет документального подтверждения о двух прививках от кори либо о перенесенной ранее инфекции. Остальным разрешено посещать занятия в обычном режиме.

Для оперативного купирования возможной вспышки университетская клиника совместно с Роспотребнадзором организует вакцинацию и проводит необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий.

