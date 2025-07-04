Угроза с моря миновала: Петербург не затопило благодаря своевременной защите

В Петербурге открыли дамбу, предотвратив уже 38-е морское наводнение. Причиной стал надвигающийся циклон.

В Петербурге сработали защитные сооружения — дамбу оперативно закрыли на фоне приближающегося циклона, чтобы предотвратить очередной подъем уровня воды в Неве. Это уже 38-й раз, когда город избежал наводнения благодаря комплексной системе защиты, построенной на Финском заливе.

Синоптики ранее предупреждали о мощном северо-западном ветре и возможном нагонном явлении. Без вмешательства дамбы уровень воды мог бы подняться выше критической отметки, затопив часть прибрежных территорий. В итоге, сегодня дамба была вновь открыта. Судоходство возобновлено.

Комплекс защитных сооружений Петербурга был введен в эксплуатацию в 2011 году и с тех пор регулярно спасает город от разрушительных последствий циклонических штормов, приходящих со стороны Балтики. Каждое срабатывание — это скоординированная работа метеорологов, гидрологов и инженеров, которая позволяет избежать серьезных последствий для крупнейшего мегаполиса на воде.

Ранее сообщалось о том, что уровень воды в Петербурге достиг 180 см, а двое людей пострадали.