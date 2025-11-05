«Угроза с Запада и Востока». Белоусов заявил о планах США разместить в Европе и АТР ракеты с низким временем подлета

Ракетные комплексы США, способные достичь целей в центральной России за 6–7 минут, могут быть развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такое заявление сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов, раскритиковав американские планы по созданию системы глобального перехвата. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы российского военного ведомства, Вашингтон активно развивает проект под названием «Золотой купол». Эта программа направлена на создание масштабной системы, якобы способной перехватывать баллистические ракеты России и Китая как на старте, так и во время полета.

Белоусов подчеркнул, что развертывание таких ударных комплексов в Европе кардинально изменит стратегическую обстановку. Подлетное время до ключевых объектов в центре страны сократится до критических 6–7 минут, что значительно уменьшит временное окно для принятия ответственных решений. В Минобороны РФ расценили эти действия как прямую угрозу национальной безопасности, пообещав разработать асимметричные и симметричные меры ответа.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме назвали запуск американской баллистической ракеты Minuteman III обычной мировой практикой.